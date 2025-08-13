Il Flamengo colleziona due di picche in Serie A: dopo Beltran, un altro attaccante dice "no" al club brasiliano

Il Flamengo colleziona due di picche in Serie A. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come il club brasiliano avesse offerto ben 15 milioni alla Fiorentina per Beltran, il quale però ha rifiutato la destinazione facendo saltare una trattativa che avrebbe fatto molto comodo ai viola.

Un altro “no”

Dopo Beltran, un altro attaccante del campionato italiano ha detto no al Flamengo. Si tratta del Taty Castellanos che, come riporta TMW, ha deciso di rifiutare la corte dei brasiliani e retare quindi alla Lazio. In questo caso, però, oltre alla volontà del giocatore c'era anche quella del club: Lotito non voleva privarsi del suo attaccante, considerando che non avrebbe potuto sostituirlo per via del mercato in entrata bloccato.