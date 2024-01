Valcareggi: "Come si fa a preferire Biraghi a Parisi? Che Beltran non fosse un nove lo sapevano tutti, tranne la Fiorentina. Avrei tenuto Gori"

Intervenuto a Lady Radio, il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato della partita tra Fiorentina e Sassuolo: “Domani deve giocare a sinistra Parisi, a tutta fascia, aiutando anche in attacco. Biraghi non gioca? Pazienza, è la vita. Parisi è nettamente più forte, come si fa a preferirgli Biraghi?”.

‘Beltran non è una prima punta’

E poi aggiunge: "Che Beltran fosse un 10, un giocatore da fuori area, lo sapevano tutti, tranne noi. Non è un giocatore alla Batistuta. Secondo me tra lui e Nzola Italiano si diverte”.

La Fiorentina deve vincere a Sassuolo

Infine: “Dalla primavera chiamerei Rubino, nelle giovanili spesso risolve le partite. In attacco io avrei tenuto anche Gori, per vedere se poteva meritare una maglia. Dietro a Beltran e Nzola non c’era spazio? La partita di domani contro il Sassuolo la Fiorentina deve vincere. I neroverdi sono in difficoltà netta. Contano solo i tre punti per i viola. Nel caso Italiano andasse via, non me lo auguro, io terrei d’occhio Dionisi. A me piace molto”.