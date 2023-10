Prova insufficiente per l'arbitro tedesco Daniele Schlager, direttore di gara in Fiorentina-Ferencvaros nel giudizio dei quotidiani di stamani. La sua figura al Franchi è quella di un arbitro inesperto a livello europeo e alla fine è ciò che è, avendo collezionato appena 6 presenze in ambito UEFA. Fischia un rigorino per il Ferencvaros sul contatto Ranieri-Varga, senza il benché minimo supporto degli assistenti. La correzione arriva dal VAR, che rileva un fuorigioco e annulla tutto.

Da segnalare anche il probabile errore del fischietto tedesco in occasione dello 0-2 del Ferencavros, con il calcio d'angolo dal quale nasce il tutto che non c'era, visto che l'ultimo tocco sulla palla non era di Kayode ma bensì di Abu Fani. Ok la chiamata del VAR sul fuorigioco millimetrico di Kouame. Mancano due gialli per Romdhane e Ramirez. Prova insufficiente dicevamo. E per quello che si è visto in Conference non è stato nemmeno tra i peggiori incontrati dalla Fiorentina. Il che è un tutto dire…