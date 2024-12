Pellegrini via da Roma? Ranieri non esclude: "Mi auguro che resti con noi, ma vorrei fosse contento. Valuteremo eventuali offerte"

Una delle idee di mercato più recenti in casa Fiorentina riguarda il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, da tempo criticato e sotto pressione nella capitale. L'ormai ex capitano giallorosso fa fatica e se n'è accorto anche Claudio Ranieri, che ha parlato di lui in conferenza stampa.

“Valuteremo eventuali offerte, vorrei che fosse contento della Roma”

Ecco le parole del tecnico: “Mi auguro che Pellegrini resti qui con noi anche dopo il mercato. Però al tempo stesso vorrei anche che lui fosse contento di stare alla Roma. Gode di tutta la mia fiducia, in ogni caso davanti a eventuali offerte per lui valuteremo. Così come per tutte le altre”.