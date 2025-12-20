De Santis: "Anche in Argentina la situazione attuale della Fiorentina lascia senza parole. Ok intervenire sul mercato, ma prima..."

Questo pomeriggio l'intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio per dire la sua sul momento della Fiorentina, alla vigilia della delicata sfida contro l'Udinese.

"Nonostante ora a Firenze non ci siano giocatori argentini, come successo in passato, in tanti mi hanno chiesto come sia possibile che una squadra che venga da un'ottima campagna acquisti, che sembrava aver alzato di tanto il livello tecnico e che arrivava da due ottime stagioni, potesse trovarsi in una situazione del genere. Anche a latitudini lontani dalle nostre, c'è sempre grande attenzione per quello che succede attorno alla Fiorentina".

“La Fiorentina è pronta a trovare alternative sul mercato, ma…”

Ha anche aggiunto: “Il mercato ormai è alle porte, ed è vero che il mercato invernale non si prepara e anticipa, ed inevitabilmente la Fiorentina cercherà probabilmente con scambi e cessioni di provare a cogliere qualche opportunità. Allo stesso tempo restano comunque ancora tre partite da giocare, tutte importanti: i viola si troveranno davanti a se avversari diretti pe ala lotta salvezza, tutte con una classifica molto migliore di noi”.

“Ecco cosa dobbiamo capire prima di ripartire da zero”

Ha sottolineato un aspetto del mercato: “Per parlare di eventuali nomi bisognerai in primis capire se l'allenatore della Fiorentina nel 2026 sarà sempre Paolo Vanoli. Servirà capire anche se si sceglierà di giocare con lo stesso modulo: questo sarà fondamentale per capire come sceglierà di scendere in campo. Tante volte parlare di numeri e moduli ha poco senso, ma nel caso attuale della Fiorentina potrebbe portare qualcosa”.

“Vietato sottovalutare l'Udinese, anche se molto dipenderà da noi”

Un pensiero anche sull'Udinese: “Domani al Franchi arriva un squadra abituata a giocare con il 3-5-2, una squadra allo stesso tempo molto fisica ed intensa. Per la Fiorentina probabilmente servirà cambiare qualcosa indipendentemente dall'avversario che si troverà davanti. E' anche vero che ci sono tante difficoltà nel passare ad un modulo con la difesa a 4 a causa della mancanza di esterni offensivi, non riesco ancora a capire quali siano le motivazioni dietro questa scelta societaria”