Torneo di Viareggio, Fiorentina-Pistoiese 1-0 all'intervallo. Melani prima salva un gol sulla linea, poi firma il vantaggio viola

Si è appena concluso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Pistoiese, valida per i quarti di finale del Torneo di Viareggio. La squadra di Capparella l'hanno chiuso in vantaggio 1-0 grazie al gol realizzato da Melani al 31': sugli sviluppi d'un corner battuto corto, il cross di Pietropaolo non è stato intercettato da Bini, impreciso nell'uscita e punito dall'inserimento del difensore viola.

Melani provvidenziale anche in difesa

Le occasioni principali le ha avute proprio la Fiorentina: al 17' Pietropaolo per un soffio ha mancato il tap in sul cross rasoterra di Bianchini, al 38' invece Giusto s'è divorato il raddoppio a due passi dalla porta avversaria. Anche la Pistoiese tuttavia ha avuto una chance colossale al 26', quando ancora il punteggio era fermo sullo 0-0: decisivo nella circostanza è stato provvidenziale proprio Melani, che con un salvataggio strepitoso sulla linea ha negato un gol già fatto a Spinicci.