Pruzzo: "La Fiorentina prende gol in ogni modo, come fai a salvarti? Vanoli non mi convince, il suo lavoro è preoccupante"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio del mercato della squadra viola e della situazione attuale.

Sul mercato

“Il mercato di gennaio è così: va e viene. A volte gli acquisti sono solo palliativi, ma non mi sembra sia il caso della Fiorentina. Poi ovviamente sei terzultimo in classifica e la gente non viene da te, ti devi arrangiare con quello che trovi”.

Sulla difesa

“La prima regola per le squadre che si devono salvare dovrebbe essere quella di non prendere gol, invece la Fiorentina prende reti in ogni modo. E così è difficile salvarsi. Vanoli? Non mi convince. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”.