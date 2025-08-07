Il Como non si ferma ed è pronto a rinforzarsi ancora in attacco: ad un passo l’arrivo di Morata

Alvaro Morata è a un passo dal trasferimento al Como. La telenovela relativa al ritorno in Italia del centravanti spagnolo è destinata a chiudersi in queste ore col club lariano che, forte dell'accordo col calciatore, ha alzato l'offerta verso il Galatasaray, come riporta Tuttomercatoweb.com. Il Como è quindi pronto ad accogliere un altro attaccante dopo le firme di Kuhn, Azon, Rodriguez e Addai.

La trattativa

Sul piatto circa sei milioni di euro per liberare il classe '92 che lo scorso gennaio era passato in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A gennaio Morata era passato in Turchia con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: sei milioni di euro subito più riscatto da esercitare nel gennaio 2026 da otto milioni di euro.

Il giocatore pronto a volare da Fabregas

Adesso alla società della capitale turca entreranno proprio quei sei milioni pagati al momento del trasferimento e Morata, forte di un accordo raggiunto già da tempo tra Como e Milan, rientrerà in Italia per mettersi a disposizione del suo connazionale Cesc Fabregas.