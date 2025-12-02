​​

Piccinini: "Fiorentina, il peggio è passato. I dirigenti hanno capito che serviva un buon tecnico come Vanoli"

Paolo Vanoli
Il giornalista e telecronista di Mediaset Sandro Piccinini è fiducioso sulla ripresa della Fiorentina, con la squadra viola ancora ultima in classifica e in piena zona retrocessione. A Radio Bruno ha commentato così. 

Fiducia di Piccinini

"Penso che la Fiorentina alla fine si salverà. Credo che il peggio sia passato, i dirigenti hanno capito che bisognava cambiare e ora hanno preso un buon tecnico come Vanoli. Adesso serve tranquillità e solo i risultati positivi la possono dare". 

Calendario agevole

“Il calendario adesso è più agevole e la Fiorentina potrebbe ottenere risultati utili che porterebbero lontano dai guai. La stagione è ovviamente compromessa perché non potrai mai recuperare sulle altre dopo essere partito così male, ma credo che con due vittorie si possa invertire la rotta”. 

