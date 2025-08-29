De Burgos in scioltezza in una partita senza colpi di scena. Il VAR controlla e dà il via alla rimonta della Fiorentina

Partita piuttosto agevole per l'arbitro spagnolo De Burgos, quella tra Fiorentina e Polissya. Durante i novanta minuti non si sono registrati episodi particolari, con due sole ammonizioni ed entrambe a carico degli ospiti, di Talles Costa e Karaman nello specifico.

VAR poco impegnato

Breve consulto al VAR dopo il gol di Dodo, probabilmente per un presunto tocco di mano di Dzeko a inizio azione. Il resto è tutto regolare: la posizione del bosniaco, bravo a difendere e scaricare il pallone, e quella di Gosens, autore dell'assist per la rete del brasiliano che dà il via alla rimonta della Fiorentina.