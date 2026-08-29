Mancava un ex viola a segno: Gonzalez lancia la Juventus contro il Parma. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Seconda vittoria e punteggio pieno per la Juventus che allo Stadium ha battuto il Parma nell'anticipo serale: successo per 2-0 per la squadra di Spalletti.
Partita sbloccata al 62' da un altro ex viola come Nico Gonzalez che prima colpisce un palo da trenta metri e poi calcia sulla ribattuta, segnando anche grazie a una deviazione. A chiuderla ci ha pensato Koopmeiners a un paio di minuti dal termine, con un altro sinistro potente da fuori.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 6, Milan 6, Udinese 4, Inter 3, Roma 3, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Atalanta 3, Lazio 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Como 1, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.
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