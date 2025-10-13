Funaro: "Il tema dal quale deve ripartire Giani riguarda le infrastrutture. I risultati ci sono"

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine del comitato elettorale di Eugenio Giani, riconfermato presidente della Regione Toscana: “È una vittoria straordinaria, un risultato schiacciante del nostro presidente, che premia il buon governo di questi cinque anni e ci darà la possibilità di lavorare ancora per i prossimi anni per la Toscana e i nostri territori”.

“I risultati arrivano”

"È un risultato straordinario di tutta la coalizione, è la prova che quando c'è un buon governo, c'è una prospettiva chiara, quando c'è un punto chiaro nel quale si vuole arrivare i risultati arrivano".

E sulle infrastrutture…

Funaro ha poi sottolineato le priorità per il nuovo mandato: "Sono tanti i temi da cui ripartire, come quelli delle infrastrutture. Con il presidente Giani stiamo lavorando tantissimo su questo fronte, così come sulle tematiche legate alla sanità". Un messaggio di continuità, quello della prima cittadina, che guarda ai prossimi anni di governo come a un’occasione per consolidare i risultati già raggiunti.