In merito alle parole del candidato sindaco di Firenze Eike Schmidt sullo stadio Artemio Franchi, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Vannucci ha risposto così: “Si è passati dal Vasari e Brunelleschi a Vannacci e Donzelli. Schmidt è passato a voler bloccare l'opera da membro della commissione che, invece, ha scelto e lodato il progetto. Comprensibile visto l'imminente ballottaggio, ma da chi si candida a guidare Firenze ci si aspetta un po' di necessaria serietà. Non è questo il caso, è disperato”.

“Schmidt sa di calcio quanto di Firenze, poco”

E aggiunge: “Il Comune di Firenze non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio. Schmidt, piuttosto, ci dica dove costruirlo. La verità è che dobbiamo impedire che il Franchi faccia la fine del Flaminio, consentendo ai tifosi della Fiorentina di poter assistere alle partite in uno stadio degno di questo nome. Tutte le società, italiane o europee che siano, hanno giocato con capienza ridotta (o in altri impianti) durante le ristrutturazioni. Ma Schmidt, probabilmente, sa di calcio quanto sa di Firenze, ovvero ha poche idee e molto confuse”.