"Belotti sta andando bene alla Fiorentina, se non concretizza lo fa fare agli altri. Nazionale? Se la merita, però..."

Da quando è arrivato alla Fiorentina (circa un mese e mezzo), l'attaccante Andrea Belotti è riuscito a realizzare solo un gol, prendendosi comunque tanti applausi per un impegno che davanti Firenze non vedeva da tempo. Ne ha parlato anche Valter Savioni, tecnico che lo ha lanciato all'AlbinoLeffe, in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio: “Da sempre un ragazzo molto umile. Il suo impatto fu subito straordinario: lo portai a Livorno perché mi mancava un giocatore e segnò cinque minuti dopo l'ingresso”.

“A Firenze sta andando bene”

Sull'avventura alla Fiorentina: “Sta andando bene a Firenze, ne ero convinto. L'ambiente è buono per lui, si è messo a disposizione della squadra e lavora duramente. Non sta finalizzando tanto, ma mette gli altri nelle condizioni di concretizzare”.

“Nazionale? Se la merita, sono di parte”

Sull'ipotesi Nazionale: “Qui sono di parte. Se la merita. Però deve comunque dimostrarlo sul campo, in queste ultime partite della stagione”.