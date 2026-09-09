"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e sul canale 83 del digitale terrestre

Ricomincia questa sera l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com che torna con la sua terza stagione. In questa puntata parleremo del terremoto che ha scosso la Fiorentina negli ultimi giorni, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli.

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Anche stasera ci saranno grandi ospiti, come l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, il giornalista Arturo Leoncini e Luca Ottaviano di Mondo Primavera. Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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