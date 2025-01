Flachi: "Il rendimento di Zaniolo dipende soltanto da lui. Domenica la Fiorentina ha dimostrato di essere ancora un gruppo"

Così l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi si è espresso sul conto di Nicolò Zaniolo a Radio Bruno Toscana: “Come giocatore mi piace, ma il suo rendimento dipende prima di tutto da lui. Sappiamo le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni a livello comportamentale, oltre che fisico per via dei tanti infortuni. Come ruolo può giocare sull'esterno, ma anche alle spalle della punta, zona in cui adesso hai Gudmundsson e Beltran”.

“La Fiorentina è ancora gruppo”

Poi ha aggiunto: “A Roma la Fiorentina ha dimostrato che il gruppo è ancora unito, cancellando tutti i sospetti in tal senso. Domenica arriverà al Franchi un Genoa compatto, che però fuori casa fa fatica. La Fiorentina dovrà dimostrare voglia di vincere, cavalcando l'entusiasmo della partita con la Lazio”.