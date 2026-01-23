Pisacane: "Contro la Fiorentina servirà una gara impeccabile, non si può perdere l'attenzione. La vittoria contro la Juventus..."

L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport anche in vista della partita di domani contro la Fiorentina al Franchi.

Sulla gara di Firenze

“Contro la Fiorentina non si può perdere l'attenzione. Dovremo fare una partita impeccabile”.

Sulla stagione

"Siamo in linea con gli obiettivi, il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta. Abbiamo avuto una serie di fatalità, non mi piace parlare di infortuni: la nostra forza è proprio quella di non deprimerci e di non esaltarci".

Sulle vittorie contro Gasp e Spalletti

“Con la Roma è stata di gioco e aggressione, con la Juve è stata diversa. Battere due maestri che hanno sempre dato un'identità forte alle loro squadre non mi fa sentire arrivato, ma mi aiuta a dire che il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta”.