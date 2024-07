Pochi sorrisi anche per la prima avversaria in campionato della Fiorentina: Parma battuto dall'Heidenheim

Non sta certo brillando la Fiorentina di Palladino nelle sue prime uscite in amichevole, con una tournée inglese chiusa con due pareggi e una sconfitta. Discorso analogo per il Parma, neopromosso e primo avversario della squadra viola il prossimo 17 agosto: la squadra ducale ha perso per 1-0 con l'Heidenheim, con la rete di Conteh. Tra meno di venti giorni il confronto diretto al ‘Tardini’.