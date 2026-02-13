Massimo Orlando: "Sembra si sia mosso Paratici per De Zerbi, va alla Fiorentina... se si salva"

La situazione in casa Fiorentina è molto complicata: tutto si aggrappa alle possibilità di salvezza. Intanto, negli ultimi giorni, ha cominciato a circolare la suggestione Roberto De Zerbi in viola per la prossima stagione. Ne parla anche l'ex calciatore Massimo Orlando a Tuttomercatoweb.com.

“De Zerbi? Si è mosso Paratici. In caso di salvezza…”

“Questa è la voce che circola: se la Fiorentina si dovesse salvare, De Zerbi arriverebbe. Sembra che si sia mosso Paratici per il tecnico. Certamente ha dei principi di calcio e sa fare il suo mestiere, è bravo ad allenare. Ma effettivamente pontifica un po' troppo…”.

“A Como sarà dura uscirne vincitori”

Su Como-Fiorentina: “Qualcosa non va nella Fiorentina, ci sono segnali che lo fanno capire. Fagioli? Lui nello specifico sta migliorando, però a Como non sarà facile. Se Fabregas non ha la giornata storta, sarà dura uscire vincente da lì in mezzo”.