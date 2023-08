Il separato in casa a causa delle sue bizze. E la formula del prestito è divenuta l'epilogo più probabile

Il centrocampista ancora di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat, si è messo nelle condizioni di essere un separato in casa con il club viola.

Non sembra esserci la possibilità di una riconciliazione con il nazionale marocchino, ma ancora non sono arrivate offerte congrue da parte delle squadre a lui gradite (in particolare Atletico Madrid e Manchester United).

E l’epilogo più probabile in questo momento è che l’ex Verona possa partire con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa proposta dal Barcellona lo scorso inverno, allora rigettata dalla Fiorentina.