“Il Sigma ha un'unica arma per sorprendere la Fiorentina. Se i viola non sottovalutano la gara non avranno problemi a vincere”

A Tuttomercatoweb.com ha parlato David Cermak, giornalista ceco di idnes.cz, per tracciare un profilo del Sigma Olomouc, avversario odierno della Fiorentina.

‘Sigma in una fase di transizione, i risultati non sono esaltanti’

“Il Sigma Olomouc è una squadra leggermente superiore alla media nel campionato ceco. Non ha mai avuto grandi ambizioni di lottare per il titolo e probabilmente non le ha nemmeno ora, ma le cose stanno cambiando con l'arrivo di un nuovo ricco proprietario quest'estate. Improvvisamente il Sigma ha iniziato a spendere cifre esorbitanti in trasferimenti – ad esempio, 3 milioni di euro per il centrocampista Michal Beran, una cifra enorme per i loro standard. Siamo in una fase di transizione, i risultati in campo non sono al momento esaltanti. La scorsa stagione, quando hanno vinto la coppa nazionale, sembravano addirittura più forti. Se la Fiorentina non sottovaluta l'impegno non avrà problemi a vincere".

‘La Fiorentina è una grande vetrina per il Sigma, però…’

“Onestamente non vedo molte armi per il Sigma per impensierire la Fiorentina in questo momento. Il Sigma è persino uscito dalla Coppa Ceca contro una squadra di quarta divisione, il che è stato un enorme imbarazzo per il club. L'unica cosa che potrebbe aiutarli è il non aver nulla da perdere contro la Fiorentina. E il fatto che questa è per molti una grande vetrina. Il punto debole del Sigma? La forma attuale, e anche la loro mancanza di esperienza nelle competizioni europee. Il Sigma non è una squadra che si qualifica sempre nelle coppe, quindi deve ancora adattarsi al ritmo diverso e a tutto ciò che ne consegue. Non so quale formazione userà la Fiorentina, ma la differenza di qualità dovrebbe essere evidente. Se il Sigma fosse nella forma della scorsa stagione – quando ha schiacciato lo Sparta in finale di Coppa – potrei parlare diversamente”.

“Il regista chiave dell'anno scorso, Filip Zorvan, è andato via e finora nessuno è riuscito a sostituirlo. L’attaccante Daniel Vašulín è in discreta forma: ha già segnato cinque gol in campionato ed è da tenere d’occhio. Ha segnato due gol contro il Bohemians nell'ultima partita, ma è dovuto uscire a metà tempo per un piccolo infortunio. Dovrebbe comunque essere in grado di affrontare la Fiorentina. Se c'è un giocatore pericoloso in questo momento, probabilmente è solo lui".