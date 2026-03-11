Sentite Del Fabro: "In Italia sono terrorizzati dal livello delle squadre polacche. Contro la Fiorentina il Rakow ha una grande occasione"

L'ex difensore di Cagliari e Juventus Dario Del Fabro, che attualmente gioca del Picerno in Serie Cm ha parlato a nawylot.tv della partita tra Fiorentina e Rakow. Inaspettatamente, infatti, il classe 1995 è appassionato di calcio polacco e simpatizza per la formazione di Czestochowa.

Le parole di Del Fabro

“Penso che la partita contro la Fiorentina sia un'opportunità chiave per Rakow. Sono sicuro che saranno molto concentrati sull'ottenere un buon risultato. La Fiorentina deve stare attenta, perché il Raków è una squadra molto fisica, che gioca in uno stile europeo molto moderno e intenso. Sono convinto che la Fiorentina sarà molto concentrata per evitare di ripetere l'errore commesso contro la Jagiellonia”.

“In Italia sono terrorizzati”

"In Italia sono terrorizzati, perché non si aspettavano un livello così alto dalle squadre polacche. La Fiorentina è certamente favorita dato il prestigio e la classe dei giocatori, ma il calcio è cambiato... La forza fisica e una buona organizzazione possono creare problemi a chiunque."