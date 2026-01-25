272 giorni dopo, i Commisso tornano a Firenze. Un'assenza tanto prolungata, quanto sofferta, dall'ambiente

27 aprile 2025: la Fiorentina vince in casa contro l'Empoli sotto gli occhi del suo presidente Rocco Commisso, che il giorno dopo ripartirà - per l'ultima volta - da Firenze, direzione Stati Uniti. Da quel giorno, nonostante notizie frammentate e mai chiare, la data del suo rientro è stata rimandata più volte fino ad essere smentita dallo stesso Commisso, che dichiarò di non essere in grado di sopportare voli così lunghi. Sarà quell'intervista l'ultima comunicazione ufficiale che porta la sua firma.

Il rientro a Firenze

Oggi, a chiusura del cerchio, i Commisso sono tornati a Firenze. In giornata, infatti, la moglie Catherine e il figlio Giuseppe sono arrivati in città, alla vigilia della Santa Messa in suffragio del Presidente che si terrà domani alle 18, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Dopo un periodo a dir poco buio per la ‘sua’ Fiorentina, che ha visto una squadra smarrita senza il suo punto di riferimento e una tifoseria che ne invocava a gran voce il rientro, la moglie e il figlio tornano a farsi vedere e sentire dal popolo viola, 272 giorni dopo che Commisso ha lasciato il capoluogo toscano per l'ultima volta.

Ritorno allo stadio

Tutto porta a pensare che, oltre al rientro di Catherine e Joseph a Firenze, quella di martedì contro il Como sarà anche la prima partita che li rivedrà in tribuna. Lì, dove un commosso Ferrari ha seguito la sconfitta col Cagliari, accanto alla coccarda regalata dagli isolani nel ricordo di Commisso: un cognome destinato a rimanere nella storia della Fiorentina, che torna finalmente a casa sua, dopo un assenza prolungata.