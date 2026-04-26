Non solo Rocchi, si autosospende anche un altro alto membro della CAN dopo il caos giudiziario
Attraverso un'altra nota ANSA, dopo Rocchi è ufficiale anche l'autosospensione di Gervasoni dal ruolo di supervisore Var nella Can di Serie A e B, anche lui indagato nell'ambito dell'inchiesta milanese.
La nota
“L'Aia convoca d'urgenza un Comitato nazionale per decidere chi prendera' il posto di Gianluca ROCCHI, il designatore arbitrale di A e B che si e' autosospeso”
Conseguenze
Dopo il caos scoppiato con Rocchi, anche Gervasoni è stato indagato per concorso con altre persone per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano.
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