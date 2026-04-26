​​

header logo

Non solo Rocchi, si autosospende anche un altro alto membro della CAN dopo il caos giudiziario

Redazione /

Attraverso un'altra nota ANSA, dopo Rocchi è ufficiale anche l'autosospensione di Gervasoni dal ruolo di supervisore Var nella Can di Serie A e B, anche lui indagato nell'ambito dell'inchiesta milanese. 

La nota

“L'Aia convoca d'urgenza un Comitato nazionale per decidere chi prendera' il posto di Gianluca ROCCHI, il designatore arbitrale di A e B che si e' autosospeso”

Conseguenze 

Dopo il caos scoppiato con Rocchi, anche Gervasoni è stato indagato per concorso con altre persone per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. 

Segui Fiorentinanews su Google News
💬 Commenti