Il giornalista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato così riguardo al pareggio tra Juventus e Inter, nel quale i bianconeri hanno segnato grazie a un go in comproprietà tra i due ex Fiorentina Vlahovic e Chiesa. Queste le sue parole:

“Tuttosport contro l’Inter? Sul giornale ero già intervenuto quando uscì il titolo sull’impianto sportivo della Fiorentina comprato dalla Juventus con l’acquisto di Chiesa e Vlahovic. Infatti lunedì mi aspettavo che il titolo fosse ‘Fiorentina-Inter 1-1‘, perché hanno Chiesa ha fatto l’assist e Vlahovic ha segnato. La Fiorentina ha fatto fare un bellissimo gol alla Juventus. Invece poi ho visto che questo titolo è mancato perché essere tifosi fa vedere tutto da un unico punto di vista”