L'Under 21 rimedia alla sconfitta contro la Polonia: gli Azzurrini di Baldini dilagano in Montenegro. Assist per Comuzzo

Pochi minuti fa si è concluso la sfida tra Montenegro ed Italia Under 21, valida per la sesta giornata del girone E delle qualificazioni al prossimo Europeo. La selezione di Silvio Baldini, dopo l'ultima sconfitta contro la Polonia, era costretta a tornare a vincere per non rischiare di perdere il treno qualificazione. Ed al novantesimo gli azzurrini tornano a festeggiare i tre punti: il risultato finale è 1-4 per l'Italia.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo l'Under 21 dilaga

Il primo tempo, a causa anche delle condizioni meteo e del terreno di gioco, la partita si sblocca ma resta in partita. Vantaggio dei padroni di casa al 37' con Mrvaljievic, e successivo pareggio al 42' di Pisilli: il giallorosso va in rete grazie ad un assist del viola Comuzzo. Nella ripresa gli Azzurrini prendono il largo: in successione prima Dagasso, poi Camarda ed infine Fini fissano il risultato finale. 90 minuti in campo per i due difensori viola convocati dal ct, Pietro Comuzzo e Niccolo Fortini.

L'Italia resta in scia alla capolista Polonia

La vittoria permette alla nostra Under 21 di restare a 3 punti dalla capolista Polonia, che questo pomeriggio alle 17 ha superato per 1-0 la Macedonia in trasferta. Italia seconda a quota 15 punti, polacchi in testa a quota 18, il tutto a quattro partite dalla fine.