La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli lascia Dzeko in panchina. Kean farà coppia con Gudmundsson

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, in vista dell’esordio stagionale nel preliminare di Conference League contro il Polyssia, ha reso nota quella che rappresenta la prima formazione ufficiale della stagione. Il tecnico emiliano propone la formazione tipo, con una grande novità rispetto a quella mandata in campo due settimane fa contro il Manchester United.

La Formazione ufficiale della Fiorentina: una sola novità per Pioli

A difendere la porta gigliata ci sarà il solito De Gea, con davanti a se una difesa composta da Pongracic, perno centrale, con ai suoi lati Ranieri e Comuzzo. Sulle fasce ci sono Gosens e Dodo, con un centrocampo formato da Fagioli e Sohm . In attacco Pioli non propone il tridente pesante, ma varia un po’: Gudmundsson e Ndour giocheranno a ridosso di Moise Kean, unico centravanti viola. Da capire la reale posizione di Ndour, che potrebbe variare eccome le cose: in caso di posizione piu arretrata potremmo infatti rivedere un piu classico 3-5-2.

Questa le formazioni ufficiali delle due squadre.

Polissya (4-3-3): Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All.: Ruslan Rotar

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri, Pongracic, Comuzzo; Gosens, Sohm, Fagioli, Ndour, Dodô; Gudmundsson, Kean. All.: Pioli