Gosens: "Avverto delusione e questo è un fattore positivo. Verremo fuori alla lunga, abbiamo obiettivi importanti"

Dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Torino, ha parlato l'esterno sinistro viola, Robin Gosens: "Avverto della delusione ed è vero che siamo venuti qui per vincere ma forse il pareggio è un risultato giusto. Non è un campo facile qui. Non è negativo il fatto che ci sia delusione dopo due pareggi in trasferta, è il segnale che noi vogliamo vincere. Abbiamo preso due punti su due campi difficili, volevamo qualcosa, ma il gruppo c'è, è sano e sta lavorando bene. Tocca a noi fare di più e migliorare".

Su come si trova meglio in campo, Gosens non ha dubbi: “Come quinto e con una difesa a tre dietro riesco a fare meglio la fase di spinta. Comunque anche con Palladino mi sono adattato senza problemi ad una retroguardia a quattro. Il modulo non è fondamentale”.

Sulla palla tolta dalla porta da Kean: "Non l'avesse toccata, quella palla sarebbe entrata e non c'era fallo. Non c'è stata la rete quindi…stiamo parlando del nulla".

Infine: "Stiamo lavorando per giocare con più attaccanti e per adattarci a più moduli. Siamo all'inizio della stagione e dobbiamo solo lavorare. Alla lunga verremo fuori, abbiamo obiettivi importanti".