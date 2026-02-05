Due cambiamenti in squadra e l'incertezza che riguarda un giocatore

Come giocherà la Fiorentina contro il Torino sabato prossimo?

Un cambio a centrocampo e uno in attacco

Rispetto a quanto visto contro il Napoli si va incontro ad un cambio a centrocampo e uno in attacco. Mandragora e Kean dovrebbero essere chiamati a prendere il posto, rispettivamente, di Fabbian e Piccoli.

Incertezza

Resta un'incertezza di fondo che è quella della convocazione di Rugani. Mentre tutti gli altri nuovi, a meno di complicazioni nelle sedute rimanenti da qui al giorno della partita, sono sicuri di essere nella lista, l'ex Juventus è alle prese con il recupero da un infortunio muscolare. Le sue condizioni vengono monitorate e tenute sotto osservazione dallo staff tecnico e da quello medico.