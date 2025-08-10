Bianco e un intero ritiro per conoscere il suo destino: la Fiorentina è alla ricerca di una soluzione per valorizzarne la qualità tecniche

Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente ulteriori valutazioni da fare su Alessandro Bianco. Il centrocampista 22enne della Fiorentina, che il tecnico Stefano Pioli ha convocato in ritiro sia in Italia che in Inghilterra nonostante negli ultimi giorni abbia svolto delle sessioni di allenamento personalizzate di recupero, deve ancora sapere con certezza se potrà far parte della rosa di questa stagione. Ieri contro il Manchester United non è subentrato neanche a gara in corso, ed è logico immaginare che le valutazioni su di lui siano ancora in corso da parte della società viola. Dopo l’esperienza in prestito al Monza, che gli ha permesso di farsi le ossa in Serie A, resta da chiarire se potrà trovare spazio almeno come alternativa in cabina di regia. Le sue qualità, già messe in mostra fin dai tempi del settore giovanile della Fiorentina, poi in Serie B con la Reggiana, e in massima serie con la maglia dei brianzoli, fanno immaginare che possa essere utile almeno come riserva.

In cerca di occasioni per una crescita sul campo

Bianco, dal canto suo, vuole ancora giocarsi le sue carte, anche considerando le numerose competizioni che la Fiorentina dovrà affrontare. Deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale, ma senza stare a guardare il livello delle squadre affrontate in ritiro, ha già dato segnali interessanti, come ad esempio il gol messo a segno nell’amichevole su pallonetto contro il Grosseto. Il centrocampista possiede colpi interessanti e qualità tecniche che possono emergere se valorizzate con continuità, e la soluzione migliore per lui sarebbe quella di trovare spazio gradualmente per poter crescere ulteriormente in campo. Per adesso tra le richieste di mercato arrivate c’è quella del Catanzaro in Serie B del suo ex allenatore della Primavera Viola Alberto Aquilani, ma non è detto che Bianco accetti di scendere di categoria.

Possibili piani per Bianco

Se non dovessero arrivare offerte ritenute interessanti dalla società, Bianco potrebbe restare a Firenze almeno fino a gennaio, per poi valutare il da farsi nella seconda parte della stagione.

Vale la pena ricordare che lo scorso anno partì nell’ultimo giorno di mercato per la Brianza. Per il momento, però, la sua intenzione appare chiara: restare almeno in massima serie, che sia con la maglia viola oppure no.