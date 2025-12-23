L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport della trattativa per l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo dirigente della Fiorentina: “Nella giornata di ieri ha dato un ok di massima a Commisso accettando la proposta contrattuale di Ferrari che ha fatto da tramite con il presidente”.

Le ultime su Paratici

“Adesso parlerà con il Tottenham per cercare di ottenere il via libera. Sono quattro anni e mezzo di contratto: pieni poteri e un'investitura sulla sua figura a lunga scadenza. Credo che sarà una questione di pochi giorni, ma intanto c'è il sì di Paratici”.

Ecco come è stato convinto

“È stato convinto dal progetto della società. La sua volontà di tornare in Italia ed essere un punto di riferimento in un club italiano dopo che la trattativa col Milan era saltata sono state decisive".

“Sarà rivoluzione a gennaio?”

“Non è mai semplice fare grandi rivoluzioni a gennaio ma Paratici tratta spesso tanti giocatori contemporaneamente. Mi aspetto dunque tanti acquisti da qui all'estate”.