Fortini: "L'esordio un sogno che si avvera. La voglia di lottare per Firenze è ancora più forte"

Fiorentina-Como non è stata una serata memorabile, almeno sotto il punto di vista positivo. C'è un ragazzo, tuttavia, che si è tolto un'enorme soddisfazione: Niccolò Fortini ha esordito ufficialmente in Serie A (diventando il calciatore numero 1000 a debuttare in viola in gara ufficiale).

“L'esordio in viola è un sogno che si avvera”

Queste le sue parole pubblicate su Instagram: “Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte. Sempre forza Viola”.

Di seguito, il post: