Ruggeri saluta l'Atletico Madrid: le cifre del passaggio all'Aston Villa

A inizio mercato è stato uno degli obiettivi della Fiorentina, che per qualche settimana ha concretamente valutato l'acquisto. Ora Matteo Ruggeri è ben lontano dai radar viola, ma lascerà comunque l'Atletico Madrid.

Ruggeri lascia l'Atletico

Dopo aver raggiunto la semifinale di Champions con i Colchoneros nella scorsa stagione, il laterale italiano è pronto a un nuovo trasferimento. Ma non sarà in viola, tantomeno in Serie A: Ruggeri è dell'Aston Villa. In giornata svolgerà le visite mediche ed entro domani firmerà il contratto quinquennale.

Va all'Aston Villa, ecco per quanto

Ruggeri passa ai Villains per 28 milioni di euro più bonus. Percepirà un ingaggio di 6 milioni (lordi) più bonus. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.