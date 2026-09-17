Incerto il futuro di Lucca al Napoli: deve dare segnali già da Firenze, oppure a gennaio...

La Fiorentina sta per affrontare un Napoli che al momento ha più dubbi che certezze. I risultati - 6 punti in 4 giornate di campionato e ko all'esordio in Champions - fin qui non sono stati dei migliori e, oltre a questo, tanti singoli sono ben lontani dalle aspettative. Un discorso che vale per i titolari ma anche per le alternative, tra cui Lorenzo Lucca.

Svolta o possibile addio

L'attaccante è tornato in azzurro dopo l'esperienza poco fortunata al Nottingham Forest, con 9 presenze e appena 1 gol realizzato. In estate era stato sondato tra le altre proprio dalla Fiorentina, ma alla fine è rimasto alla corte di Allegri a fare il vice Hojlund. Per il momento non sta convincendo e, stando a quello che riporta Il Roma, la fiducia del tecnico livornese nei suoi confronti ha un limite. Verrà infatti valutato in questi mesi e, se non avrà una crescita sul piano del rendimento, verrà inserito nella lista dei possibili partenti nel corso del mercato di gennaio.

Numeri impietosi

In questo inizio di annata, Lucca è sceso in campo in tutti e 5 gli impegni avuti dal Napoli anche se sempre nei finali di gara. Il dato dei gol realizzati è ancora fermo a 0 e, oltre a questo, certe sue giocate approssimative - come la gestione di un contropiede domenica contro il Bologna - hanno fatto infuriare Allegri. Il tempo stringe e l'ex Udinese, magari già a partire dal match del Franchi nel caso in cui venisse ancora chiamato in causa in corso d'opera, deve sbloccarsi se vuole proseguire la sua esperienza sotto il Vesuvio.