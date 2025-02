La Fiorentina voleva Jorginho? La ricostruzione dall'Inghilterra che l'ha portato a un futuro con il Flamengo

Tra i rinforzi arrivati in casa Fiorentina durante il calciomercato invernale, c'è stata attenzione verso il centrocampo. Cher Ndour e Nicolò Fagioli sono due aggiunte importanti per Raffaele Palladino. Dall'Inghilterra, intanto, arriva un retroscena che vede coinvolto il club viola.

Interesse della Fiorentina per Jorginho? Il retroscena britannico

In passato Jorginho è stato accostato più volte alla Fiorentina, ma la voce è tornata anche in questo gennaio, secondo quanto riportato da Caughtoffside.com. Il centrocampista italiano rimarrà all'Arsenal fino a giugno, così ha deciso in inverno: scelta che lo porterà a svincolarsi e a tornare in Brasile, per firmare con il Flamengo. Eppure c'erano tre club interessati a lui: Besiktas, Palmeiras… e la Fiorentina, che avrebbe voluto riportarlo in Italia.