Scommesse, investimenti importanti e cessioni eccellenti: il bilancio del mercato della Fiorentina a due settimane dalla chiusura

Il mercato non è ancora finito, ma a pochi giorni dall'inizio del campionato possiamo sicuramente fare un resoconto di quanto successo in casa Fiorentina. Un bilancio fin qui positivo quello della società viola, che ha operato benissimo in uscita e compiuto dei colpi molto interessanti in entrata. Christensen, Parisi, Mina, Arthur, Infantino, Sabiri, Nzola e Beltran: otto acquisti, tra cui alcuni investimenti importanti, ai quali occorre aggiungere le cessioni eccellenti di Terzic, Igor e Cabral.

E sì, mancherebbero ancora dei reparti da rinforzare: la difesa, con l'arrivo magari di un centrale di livello, il centrocampo, con il sostituto di Amrabat (sempre che si riesca a cederlo), e l'attacco, con la necessità di un esterno che segni con maggior continuità. Al tempo stesso, però, non possiamo dimenticare da dove si è partiti: la rosa della Fiorentina, come fatto più volte trasparire da Vincenzo Italiano, aveva tante lacune e colmarle tutte in un'unica sessione non era impresa facile.

Ancora due settimane, comunque, la dirigenza viola le ha a disposizione. Vedremo se arriveranno altri colpi, intanto però è giusto e doveroso godersi quelli che sono stati messi a segno. Il responso definitivo ovviamente lo darà il campo, ma ad oggi la realtà è quella di una Fiorentina nuova e intrigante: sosteniamola con fiducia e pazienza, troviamo quella via di mezzo tra il troppo entusiasmo e la critica a prescindere. Magari, per una volta, anche a Firenze ci sarà qualche bella sorpresa.