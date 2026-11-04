Il viola Oulaï in lizza per il premio di miglior giovane calciatore africano dell’anno. I dettagli

La CAF, la federazione calcistica dell’Africa, ha individuato i 10 calciatori nominati per il premio ‘Miglior giovane dell’anno’. Nella lista, che vede anche il talento del Real Madrid Yann Diomandè, c’è anche un calciatore della Fiorentina: si tratta di Inao Christ Oulaï.

I candidati

Oltre a Oulaï e Diomandè, compaiono Ibrahim Maza (Algeria), Christian Kofane (Camerun), Hamza Abdelkarim (Egitto), Caleb Yirenkyi (Ghana), Ismaël Kamissoko (Mali), Abdellah Ouazane e Ayoub Bouaddi (entrambi Marocco) e Ibrahim Mbaye (Senegal).

Segnale di riconoscimento

Un importante attestato di stima diffusa per il classe 2006 della Fiorentina, centrocampista che sta provando a ritagliarsi progressivamente spazio nella squadra gigliata, ed è reduce da due ottimi subentri contro Atalanta e Sassuolo.