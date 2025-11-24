Sarri: "Rinviare una giornata di campionato per la Nazionale? Se esci contro queste avversarie è giusto stare a casa"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è espresso sulla questione della qualificazione ai Mondiali dell'Italia e sulla possibilità che il CT Gattuso possa usufruire del rinvio di una giornata di campionato, per preparare al meglio i playoff.

Il commento

“Rinviare una giornata per la Nazionale? Giochiamo contro l'Irlanda del Nord e forse una tra Galles e Bosnia: se usciamo è giusto stare a casa. Se fai una cosa del genere, poi, una squadra che va in semifinale o finale di coppa europea può chiedere lo stesso, andava programmato in tempi non sospetti. Fare un qualcosa del genere in un calendario così pieno può solo creare problemi”.

Il problema del rinvio

La semifinale contro l'Irlanda del Nord è fissata al 26 marzo, data a cavallo tra la 30sima e la 31sima giornata. Con un numero così elevato di partite e competizioni, in una data così a ridosso della fine del campionato, spostare una giornata di Serie A rischia veramente di essere impossibile.