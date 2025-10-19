Pioli offre il palcoscenico a Gudmundsson? Una possibile dolorosa rinuncia ma c'è un bene superiore da tutelare

Il vero ballottaggio in vista di stasera per Pioli sembra essere quello sull'uomo da affiancare a Kean: le ultime settimane parlano a favore di Fazzini ma le gare con la Nazionale hanno riacceso i riflettori anche su Gudmundsson. Sembra impossibile che il numero 10 della Fiorentina sia lo stesso che ha giocato con l'Islanda e allora lo scrupolo di volerlo riprovare è sempre vivo.

Per un palcoscenico come San Siro, il tecnico viola potrebbe davvero scegliere Gudmundsson, sperando che l'islandese oggi si sia alzato col piede giusto. Certo la rinuncia a Fazzini sarebbe un po' dolorosa ma con il potenziale inserimento da mezz'ala di Fagioli, la Fiorentina guadagnerebbe comunque di qualità. Una sorta di bene superiore da tutelare, quello della qualità appunto, tradotto anche nella figura dell'ex juventino: lui e l'islandese sono tra gli investimenti primari della Fiorentina e non possono essere dispersi.