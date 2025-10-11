Vranckx: "Pioli mi ha aiutato a migliorare la fare difensiva. Ho imparato molto da lui tecnicamente"

Aster Vranckx si presenta. Il centrocampista del Sassuolo, uno dei colpi del mercato estivo neroverde, ha parlato ai canali ufficiali del club raccontando le sue precedenti avventure e non solo. In estate - lo ricordiamo - era stato accostato (nuovamente) alla Fiorentina. Stefano Pioli infatti lo aveva inserito nella sua lista dei desideri per il centrocampo…

"Ho scelto il Sassuolo perché è un grande club con molti buoni giocatori che sono passati qui e ho sentito che ero in una fase in cui volevo, prima di tutto, ottenere più minuti in campo e ho sentito davvero che il Sassuolo fosse il luogo perfetto per farlo. Prima di venire ho chiesto a mio cugino di poter parlare con Fadera perché non lo conoscevo direttamente, per chiedergli come si stava trovando a Sassuolo".

Poi parla di Pioli

"Nel mio periodo al Milan ho imparato molto tecnicamente, perché venendo in Italia per la prima volta non è facile. Devi imparare la lingua. Poi gli italiani sono molto coinvolti nelle tattiche difensive quindi era sicuramente qualcosa a cui mi dovevo abituare, ma è stata una bella esperienza. Penso che mi abbia aiutato a migliorare le mie doti difensive perché ci passavamo molto tempo su e sono davvero grato per questo perché è qualcosa che posso aggiungere nel mio gioco. Sono felice per averlo imparato bene".

Come ti sembra la Serie A?

"Conoscevo già la Serie A, mi piace la Serie A, penso che sia anche un motivo per cui sono tornato. E riguardo al club, come ho detto prima, ho avuto davvero un buon feeling con la squadra e la qualità che abbiamo può fare la differenza in questa stagione".