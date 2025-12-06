Nella testa di Vanoli c'è anche il tridente ma SOLO dopo la prima vittoria: ecco cosa di potrebbe vedere dopo il Mapei

Oggi molto probabilmente no, ma insieme al Natale sono in arrivo anche le sorprese, per quanto sappiano più di disperazione che altro. Secondo il Corriere Fiorentino il prossimo step del tecnico viola sarà un possibile tridente offensivo, un po' quello che aveva in testa Pioli a inizio estate, con Gudmundsson alle spalle di Kean e Piccoli.

Il tutto però solo dopo aver incamerato la prima vittoria, che darebbe più coraggio e fiducia nel tentare un approccio così spavaldo. Una soluzione però che dia più opzioni offensive a una squadra che sta faticando anche a segnare. Una rivoluzione che non partirà da oggi ma eventualmente dal match con la Dinamo Kiev o da quello altrettanto cruciale contro il Verona.