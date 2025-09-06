Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla della questione Franchi e dei ritardi nei lavori:

"Proposta per i lavori allo stadio: mettere insieme una task force di pensionati del Campo di Marte che, braccia dietro la schiena, possa osservare i lavori dentro al Franchi. L’idea avrebbe anche un forte contenuto sociale. Tra un cantiere della tramvia e lo stadio c’è un bel po’ di differenza. I pensionati possono scuotere la testa, incitare a velocizzare il lavoro, dare indicazioni. E poi magari riferire alla Fiorentina l’andamento dei lavori, anche perché il pensionato tifoso è sicuramente molto motivato. E’ solo un’idea.

Commisso ha speso, su questo non ci sono dubbi. Per i critici, che non vuol dire polemici, a tanta spesa corrisponde più o meno la formazione dell’anno scorso. E questo è vero, ma di ragazzi interessanti ne sono arrivati molti e ciò che conta è che, con assoluto rispetto per il maestro, i giocatori non sparino Aurogrill di Guccini nello spogliatoio prima del match per motivarsi. Parliamo di un capolavoro, ma forse in questo caso meglio gli Ac/dc. Come diceva (forse) Eraclito, cugino di Vryzas: Panta rei, tutto scorre. Anche il gioco della Fiorentina, vogliamo sperare".