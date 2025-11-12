Vanoli: "Dobbiamo fare una corsa di sacrificio in più per il compagno. Gudmundsson ha un vantaggio, conosce la situazione. L'attacco..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa su Gudmundsson: “Un po' lo stesso discorso di Fagioli. Sono giocatori importanti perché sono giocatori qualitativi, però dobbiamo cambiare mentalità. Albert ha un vantaggio, che è stato giocare a Genova e sa cosa vuol dire rosicchiare punti, lottare per sopravvivere. Siamo tutti sulla stessa barca, ogni giocatore deve fare una corsa di sacrificio in più per il compagno”.

“I ragazzi hanno la possibilità di scrivere una pagina vuota”

“Guardare al passato diventa ancora più difficile. Nella vita, se succedono cose del genere, significa che si è sbagliato. Ma il calcio ti dà l'opportunità di poterti rifare. Ho detto ai ragazzi che hanno la possibilità di scrivere su una pagina vuota. Siamo arrivati alla sosta dopo un punticino a Genova, ora andiamo a tappe”.

“Devo capire come mettere la squadra in condizione”

Sull'attacco: “Devo capire come mettere in condizione tutta la squadra, ma soprattutto come mettere gli attaccanti in condizione di fare gol. Ho imparato che nella vita si può lavorare in prospettiva futura e in ogni caso non è la priorità, sono fortunato ad avere queste alternative”.