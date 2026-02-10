​​

Amoruso: "Ma che atteggiamento ha avuto Vanoli contro il Torino? Era come se la Fiorentina avesse spinto i granata ad attaccarli"

Redazione /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a TMW Radio della corsa salvezza, intervenendo in particolare sulla situazione della squadra viola.

Le parole sulla corsa salvezza

“La qualità ti fa la differenza quando riesci a pareggiare la forza, la determinazione. Ma quando non riesce a farlo, la qualità esce fuori a sprazzi. E vediamo sprazzi di bel gioco, ma poi si ritorna a fare i soliti errori. Credo che le squadre coinvolte siano quelle che vediamo. Pisa e Verona hanno molta qualità in meno e meno risorse rispetto agli altri. Non escluderei purtroppo il Torino, troppo poco come squadra”. 

Sulla Fiorentina

“E la Fiorentina deve iniziare a non subire gol. Sono 5 di fila che la Fiorentina ne prende due. E ora per gli avversari è normale entrare in campo pensando di essere già avanti 1-0, perché subisce dietro. Sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vanoli. In tutto il secondo tempo la Fiorentina si era ben distribuita sul campo, era andata anche avanti, poi nel finale però cambia, si passa a cinque su una difesa non solida, che ti salva, e soprattutto ha abbassato tanto il baricentro. E' stato un atteggiamento sbagliato, mandi un brutto messaggio ai giocatori, di arretrare, ma lo mandi anche agli avversari di attaccarti”. 

