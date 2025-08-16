Filippov: "La Fiorentina è la squadra peggiore che potessimo incontrare ma noi penseremo solo in funzione della vittoria"

Prossimo avversario per la difesa viola è Oleksandr Filippov, attaccante del Polissya, che ha parlato proprio dell'imminente incontro di Conference al sito Dynamo.Kiev.UA:

“In Conference League la Fiorentina è considerabile come una squadra di vertice e forse la più forte che potessimo trovare a questo punto del torneo. Ma noi penseremo a fare la nostra partita e alle nostre possibilità di vincere, anche se i pronostici sembrano decisamente contro di noi”.