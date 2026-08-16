Harder e i suoi primi passi col Basilea: l'ex Primavera viola si mette in mostra contro il Barcellona

Dopo un anno positivo in prestito al Padova, dove ha assaggiato con regolarità il ‘calcio dei grandi’, Jonas Harder è stato ceduto dalla Fiorentina al Basilea, squadra allenata dall'ex Juventus, Lichtsteiner. Oggi, ha avuto una bella chance di mettersi in mostra e non l'ha certo sprecata.

Palcoscenico di lusso

Dopo essere entrato nel finale di partita contro il Thun - squadra dove invece si è trasferito Braschi -, oggi Harder è stato lanciato da titolare, in amichevole, contro il Barcellona, coi blaugrana che hanno schierato una formazione quasi titolare.

La prestazione di Harder

90 minuti in campo per lui, che agisce in mezzo al centrocampo come vertice basso: l'ex Primavera viola si è pure regalato un assist, quello del temporaneo 1-0 dei suoi. Di lui aveva parlato il DT del Basilea, Andreas Hermann, definendolo un giocatore dalla “grande mobilità, l'intensità senza palla e la spiccata intelligenza tattica”, rimarcando che il ragazzo “dimostra già una notevole maturità e compostezza in campo”.