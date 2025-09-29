Mazzeo: "Una giornata storica per il calcio toscano rovinata da 200 pseudo tifosi della Fiorentina"
Il Presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato sui propri social il derby di ieri tra Pisa e Fiorentina. Lui, di nota fede nerazzurra.
Le parole di Mazzeo
“Che derby! Due pali, gol annullati e tante emozioni… ma soprattutto un Pisa che ha dimostrato di meritare la vittoria. E invece, ancora una volta, un rigore netto non viene fischiato. Il calcio è passione, è sacrificio, è giustizia in campo: oggi tutto questo il Pisa lo ha mostrato”.
"Spettacolo macchiato"
"Purtroppo lo spettacolo in campo è stato macchiato con quello che è successo fuori stamattina. È inaccettabile che 200 pseudo tifosi viola abbiamo provato a rovinare una giornata storica per il calcio toscano come questa".
