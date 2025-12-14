Fagioli e Nicolussi Caviglia l'ombra di loro stessi. E se la soluzione fosse eliminare il regista?

La formazione in vista del Verona non dovrebbe avere particolari sorprese, i dubbi maggiori per Vanoli sono nella posizione di regista, ruolo in cui ogni interprete della Fiorentina sta avendo difficoltà questo anno.

Le difficoltà dei registi viola

Fagioli sembra ancora acciaccato e allora dovrebbe essere ancora Nicolussi Caviglia a partire dall'inizio. Il Corriere Fiorentino sottolinea come i play maker viola, fondamentali in un centrocampo a tre, non abbiano mai convinto fino in fondo. La soluzione potrebbe essere allora quella di eliminare la figura del regista dalla formazione viola per passare ad un centrocampo più muscolare.

Un cambiamento sostanziale

Il Corriere, prendendo spunto dagli ultimi minuti contro la Dinamo Kiev, propone un cambiamento sostanziale a centrocampo. Una linea mediana a due potrebbe ovviare il problema regista in casa Fiorentina. Più muscoli, più difesa e più verticalità. A farne le spese sarebbero ovviamente Fagioli e Nicolussi, mentre sarebbero fondamentali per questo tipo di centrocampo Sohm, Ndour e Mandragora.