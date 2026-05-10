Si rivede Joseph Commisso ma per la festa della Mamma Catherine: "Sei sempre stata il centro della famiglia. Il babbo ci guarda dall'alto con orgoglio"
Giuseppe Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra chi lo aspetta al varco a fine stagione e chi si aspetta addirittura una qualche dichiarazione d'intenti a livello sportivo, Joseph Commisso si è fatto vivo ultimamente per celebrare il successo di Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad. Il presidente è tornato a postare sui social ma per celebrare la gesta della Mamma Catherine:
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