Il cugino di Haaland segna alla Fiorentina e diventa uomo mercato "A fine stagione se ne andrà"

Jonatan Braut Brunes. E' stato lui, quello che è più famoso per essere il cugino di Erling Haaland, a sbloccare la partita tra Fiorentina e Rakow in Conference League. Fortunatamente però i viola hanno saputo ribaltare il punteggio e partiranno per la Polonia con una posizione di vantaggio sugli avversari.

21esimo gol

Però questo attaccante è un po' troppo sottovalutato, anche perché con il centro realizzato al Franchi è arrivato a segnare la sua 21esima rete stagionale in 36 presenze, diventando così un vero e proprio uomo mercato.

Pronto a partire, ma per dove?

Al Rakow sono già rassegnati a perderlo: “A fine stagione se ne andrà” ha confermato il tecnico dei polacchi Łukasz Tomczyk. Difficile capire ancora dove si trasferirà, ma i dirigenti del club di Częstochowa sono pronti ad incassare qualcosa come 6 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra notevole se rapportata ai soldi che circolano sul mercato polacco.